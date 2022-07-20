Окупанти намагалися провести штурмові дії на Краматорському напрямку: чим це закінчилося

Російські окупанти на Краматорському напрямку обстріляли з артилерії райони чотирьох населених пунктів.

Окупанти обстріляли з артилерії чотири райони на Краматорському напрямку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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“На Краматорському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти на Херсонщині цілеспрямовано знищують поля з врожаєм.

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