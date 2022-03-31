Окупанти гатять з важкого озброєння і "Градів" по Лисичанську: є загиблі та потерпілі

Окупанти гатять з важкого озброєння і "Градів" по Лисичанську: є загиблі та потерпілі

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

Російська армія б’є зі всіх видів важкого озброєння по містах Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, у Лисичанську внаслідок ворожих атак дві людини загинули. Крім того, двоє дітей у важкому стані.

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"Якщо раніше в Лисичанську люди почували себе більш-менш безпечно, у порівняні із ситуацією в інших містах області, то учора, певно, не залишилося жодного мікрорайону, куди би не влучив "руський мир". Кожна із трьох основних частин населеного пункту потерпала від артилерії та "Градів"", - йдеться у повідомленні Гайдая.

За його словами, декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць.

Крім того. напередодні ввечері у Сєвєродонецьку сталося займання школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Загалом у Лисичанську через обстрліи росіян виникла пожежа у дев'ятьох житлових будинках, у Сєвєродонецьку - п'яь та школи, у Рубіжному – одна. Низка будинків пошкоджена без займань.

Як повідомлялося, місто Тростянець Сумської області кілька днів тому звільнили від окупантів. Воно розтрощене, а правоохоронці знаходять тіла вбитих мирних жителів. Як розповідають місцеві жителі, окупанти розстрілювали людей на вулицях, відбирали житло та їжу. Після звільнення міста в одному з гаражів знайшли тіло закатованого чоловіка. І такий випадок у Тростянці не один.

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