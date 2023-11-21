Окупантів гнатимуть, доки зможуть: голова Авдіївської МВА – про переламний момент у війні

На Авдіївському напрямку другий місяць поспіль триває штурм росіян, які активізувалися в районі коксохімічного заводу.

Про це заявив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, передає NV.

Він розповів про ситуацію біля Авдіївки. За його словами, захисникам вкрай важко, але вони тримаються.

"Найголовніше наше досягнення за цей період – те, що лінія оборони тримається, жодних проривів немає", – зазначив Барабаш.

За його словами "сіра зона" збільшилася, проте основні об'єкти, зокрема Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем ЗСУ.

Як діє ворог під Авдіївкою

За словами Барабаша,останнім часом росіяни наступають переважно піхотою. На сході країни змінилась погода, і тепер їм там важко застосовувати техніку.

"Бо ґрунти дуже важкі – так званий глинозем на нашому напрямку – і техніка стає. Не лише колісна, але й техніка на траках також просто не може їхати", – пояснив Барабаш.

Тому ворог кидає виключно піхоту. Однак і її вже менше. Якщо раніше були групи по 40 окупантів, то тепер – по 8–12 осіб. Вочевидь вони виснажуються.

Росіяни ще мають достатньо живої сили

За словами Барабаша, російська армія ще має потенціал в живій силі, тож окупантів гнатимуть, доки зможуть.

Найімовірніше, штурм міста був політичним рішенням, тож окупантів гнатимуть доки зможуть. Однак саме Авдіївка може кардинально змінити ситуацію на фронті, вважає Віталій Барабаш.

"Зупинити штурмові дії чи відвести війська, чи щось на кшталт такого – це має бути якесь політичне рішення або глобальний перелом у цій війні загалом. І чомусь у мене таке враження, що цей перелом буде саме на Авдіївському напрямку", – сказав він.

Нагадаємо, бої за Авдіївку можуть стати новим етапом війни, заявили і у WSJ. Битва за Авдіївку може стати для України початком багатомісячної оборони, кажуть там.

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