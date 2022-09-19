Окупанти годинами кидали на тилові території Донеччини снаряди: люди німіли і починали заїкатися

Із танків, артилерії та мінометів росіяни розстрілюють прифронтові українські міста на Донеччині. Особливо інтенсивно б'ють навколо Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки.

Родинське, поблизу Покровська, минулої ночі атакували сімома ракетами, а у районі Бахмута напередодні вбили ще двох цивільних, йдеться в ТСН.

Шаленої сили вибух пролунав просто біля ганку помешкання Вадима, чоловік ледь говорить після пережитого, він почав заїкатись.

Ворожа, повітряна ракетна атака на містечко Родинське, поруч із Покровськом, розпочалася о 22:10 і тривала, кажуть місцеві, майже годину. «Була серія, тут все гриміло. Все тривало майже годину, до 11-тої все гриміло», - розповідають місцеві.

На місці першого влучання, утворилася величезна вирва, що миттєво почала заповнюватися водою, бо рашиський боєприпас перебив водогін, на друзки розтрощив літню кухню, кілька господарських споруд та житловий будинок, у якому мешкали кілька родин. Вже за десять хвилин у сусідньому дворі пролунав наступний потужний вибух. Господаря будинку, від якого у двох метрах і впав снаряд, завалили уламками. Йому пощастило врятуватись.

У Родинському з десятихвилинним інтервалом вибухнули тричі по дві ракети. Ймовірно, випущені із російського комплекса протиповітряної оборони С-300. «Було шість вибухів, це були ракети. Останній вибух - це був касетний боєприпас. Тут саме шахтарі зі зміни були, шахтаря одного поранило», - каже боєць Денис.

Сьомий російський снаряд, реактивний “Ураган”, що розкрився ще у повітрі касетними суббоєприпасами, накрив мало не половину міста.

У глибоко-тиловому Родинському, окрім шахтаря, що повертався після зміни додому, поранень зазнала ще одна місцева мешканка. У фронтовому Бахмуті, без поранених, або ж навіть загиблих цивільних не минає жодна доба.

Снаряди летять зі східного та південного напрямків, аж по всьому Бахмуту. На собі це відчуває і знімальна група ТСН, яка опинилась у місті під час прильотів.

Розриви після пострілів ворожих танків, з гаубиць та мінометів лунають і на міських околицях і у самому середмісті місті майже безперервно, незалежно від часу доби.

Останні кілька днів найпотужніше рашисти обстрілюють щоразу пообіді. Саме після 15-ої й без того спорожніле місто, де не залишилося геть нічого з комунальних вигод, зовсім вимирає. «Світла немає, майже два тижні. Води також. Зв’язка також у нас немає. А обстріли постійні», - кажуть люди.

Життя жевріє лише під під’їздами та біля підвалів багатоквартирних будинків. На дрова люди рубають гілки дерев, що їх вивертають із корінням потужні вибухи. Харчуються із власних запасів та за рахунок гуманітарки. Готують, просто на вулиці і через це жертв війни стає більше.

Лише напередодні у Бахмуті рашисти вбили двох цивільних. За день до того, під час розбору завалів після ракетного удару, по зруйнованій багатоповерхівці окупанти вдарили вдруге з артилерії. Тоді загинув один із місцевих рятувальників.

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