Окупанти готові завдати удару 16 "Калібрами": в ОК "Південь" повідомили про високу загрозу з моря

Військові наголошують на тому, що потрібно дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Російські окупанти нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі загальний залп ракет типу “Калібр” може сягати 16 ракет.

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

“Ворог нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний. Рівень ракетної загрози дуже високий. Будьте пильні і свідомі. Дослухайтеся сигналів повітряної тривоги, переходьте до укриття”, – зазначили в ОК “Південь”.

Нагадаємо, що Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні.

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