Окупанти готують Херсон до вуличних боїв, з міста виїхала половина населення - Генштаб

Армія агресорки Росії готує тимчасово окупований Херсон до вуличних боїв. Місто залишила значна частина населення.

Про це повідомили у зведенні Генштабу Збройних сил України 22 жовтня.

Зазначається, що російські окупанти, що залишилися у Херсоні переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання.

Станом на 21 жовтня, росіяни проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу. В Енергодар військові армії РФ грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ від початку жовтня звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини. В Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Російсько-окупаційна "влада" Херсонщини 18 жовтня оголосила про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра. Мовляв, через небезпеку затоплення. Адже українські сили "готують" теракт на Каховській ГЕС, заявив гауляйтер Володимир Сальдо.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українська армія може вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

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