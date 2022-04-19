Окупанти готують маніпуляції та вивозять дітей: яка ситуація в Маріуполі зранку 19 квітня

Окупанти готують маніпуляції та вивозять дітей: яка ситуація в Маріуполі зранку 19 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. 95% міста зруйновано російськими окупанти. Там немає світла, води, опалення, зв'язку, продуктів. Скільки людей залишається в місті - невідомо.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 18 квітня.

Окупанти завдають ударів по "Азовсталі", що у Маріуполі, надважкими авіабомбами

Там, в підземних укриттях, перебувають щонайменше тисяча мирних жителів. Переважно це жінки с дітьми та літні люди. Відео з висоти пташиного польоту розмістила Маріупольська міська рада в Telegram. У ролику видно густий чорний дим.

Верещук звернулася до керівництва РФ: негайно відкрити гумкоридор із Маріуполя

Україна вимагає від воєнно-політичного керівництва Росії відкрити гуманітарний коридор Маріуполь-Бердянськ для евакуації цивільних осіб. Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Associated Press

Медведчук просить Зеленського і Путіна обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя

Затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та свого кума, російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Про це інформує СБУ.

Окупанти готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що загарбники готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними. Російська пропаганда почала поширювати інформацію, що влада РФ нібито почала сплачувати компенсацію за зруйноване житло в рублях та почала публікувати відповідні фото.

Голова Донецької ОВА повідомив про загиблих та поранених в області за добу

За добу внаслідок обстрілів російськими окупантами у Донецькій області загинули четверо цивільних, п'ятеро – зазнали поранень. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі неможливо порахувати кількість жертв у Волновасі та Маріуполі.

У Маріуполі двоє поліцейських перейшли на бік окупантів з РФ

У Маріуполі двоє місцевих поліцейських зрадили присязі та перейшли на бік російських окупантів. Їм уже повідомили про підозру. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Росіяни примусово вивезли з Маріуполя десятки тисяч людей, зокрема 5 тис. дітей - Зеленський

Російські окупанти вивезли з Маріуполя кількадесят тисяч людей, зокрема до п'яти тисяч дітей. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Глава держави зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих мирних мешканців Маріуполя.

Командир морпіхів Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина написав листа Папі Франциску, аби той допоміг врятувати людей з Маріуполя.

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Маленький хлопчик із Маріуполя під звуки обстрілів записав звернення зі зруйнованої квартири: що він сказав окупантам

7-річний маріупольський хлопчик Макар у зруйнованій окупантами квартирі записав відеозвернення до російських армійців, які знищили його житло. Відео опублікувала Маріупольська міська рада у Telegram.

Міноборони Великої Британії про Маріуполь: окупанти застосували тактику воєн в Чечні і Сирії

Російські війська при облозі Маріуполя застосували тактику воєн в Чечні і Сирії. Однак поки що мети не досягли, повідомляє Міноборони Великої Британії в Twitter.

"Завдання ударів по населених пунктах в межах Маріуполя відповідає підходу Росії до Чечні 1999 року і Сирії 2016 року. Злагоджений український опір піддав російські сили серйозному випробуванню і відвернув людей і техніку, сповільнивши просування Росії в інших місцях”, - зазначили в Міноборони Британії.

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“Маріуполь буде деблокований і звільнений” - керівник військової розвідки

Заклик Міноборони Росії до українських військових, які перебувають в Маріуполі на території "Азовсталі", здатися окупантам, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов порівняв із трагедією в Іловайську в 2014 році, коли росіяни розстрілювали бійців, що виходили із котла. Про це він говорив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Андрій Бєдняков показав відео зруйнованого окупантами Маріуполя: "Рідного міста вже нема"

Український ведучий, уродженець Маріуполя Андрій Бєдняков, який нещодавно втратив маму, показав, який вигляд зараз має його рідне місто.

Телеведучий Андрій Бєдняков про рідний Маріуполь - "Нічна варта"

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