Окупанти, найімовірніше, готують наступ на південь: військовий оглядач назвав міста, які є під загрозою

Росія може піти здійснити наступальну операцію у Південній операційній зоні, аби "зняти загрозу" для Криму.

Таку думку висловив український військовий оглядач Костянтин Машовець.

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"Організація та проведення противником наступальної операції, бодай, оперативного рівня у Південній операційній зоні малоймовірна, але цілком можлива... "Сподвигнуть" противника на це, може два "соображенния" - бажання повністю "зняти загрозу" Криму, або перпективи досягнення успіху у Східній операційній зоні на Покровському чи Краматорському напрямках", - написав він.

За його припущеннями, найбільш вірогідним напрямками є Запорізький, Вугледарсько-Курахівський (або як альтернатива - на Шахтарське та Андріївку), Гуляйпольский.

"У Південній операційній зоні ворог сконцентрувався на двох речах - розвідка\моніторінг оперативного тилу противника + наполеглива підготовка оборони на визначених напрямках (в першу чергу на Запорізькому, у другу - на ділянці від Старомайорського до Вугледару). Профілактичні удари дальнобійними засобами по основним транспортним та логістичним вузлам у самому "коридорі" також не завадили би, особливо у відношенні мостових переходів", - вважає Машовець.

Він додав, що Росія хоче використати південь для вирішення двох основних стратегічних завдань:

пробитися до промислового "серця" України - зв'язки Дніпро-Запоріжжя та прилеглих територій (включаючи Кривій Ріг, Нікополь, Дніпродзержинськ, Марганець й т.д.)

відрізати Україну від її морської "брами" - Одеси та Миколаїва (із проривом до своїх "друзів" у Придністров'ї).

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, росіяни мають незначний успіх на лівому березі Херсонщини.

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