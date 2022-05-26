Окупанти готують нові обстріли: у Севастополі підводні човни озброюють ракетами "Калібр" (фото)

У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети, дальність польоту яких становить 1400 км.

У середу, 25 травня, самохідний плавучий кран здійснював завантаження двох підводних човнів проєкту “Варшав’янка”, які пришвартовані біля причалів у Південній бухті Севастополя.

Про це повідомили на сайті “Крим.Реалії”, опублікувавши відповідні фото.

За словами очевидців, на східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні КамАЗи, в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами. До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150, який здійснював завантаження.

Як відомо, підводні човни типу “Варшав'янка” придатні для озброєння крилатими ракетами “Калібр” (кодифікація НАТО SS-N-27 “Sizzler”), які застосовуються для враження морських та наземних цілей на відстані до 1400 км. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Нагадаємо, у Чорному морі побільшало російських кораблів, озброєних, зокрема, крилатими ракетами.

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