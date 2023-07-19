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Окупанти готують нові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння: у ГУР назвали терміни

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Окупанти готують нові провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння: у ГУР назвали терміни

Окупанти готують нові провокації на ЗАЕС. / Фото: УНІАН

У розвідці розповіли про плани російських загарбників щодо дестабілізації ситуації на Запорізькій АЕС.

Російські загарбники планують чергові провокації на окупованій Запорізькій АЕС із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомила розвідка України. 

За даними ГУР, ймовірно, найближчим часом окупанти планують організацію чергової збройної провокації на території Запорізької атомної електростанції. З цією метою "департамент військової контррозвідки" ФСБ поширює серед особового складу окупаційного контингенту інформацію про начебто підготовку українськими Силами безпеки і оборони штурму ЗАЕС.

"Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано "штурм" атомної станції, в якому начебто мають взяти участь "штурмові групи" і неназвані "добровольчі озброєні підрозділи України".  Тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції "під чужим прапором", яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС", - розповіли у ГУР.

За інформацією ГУР,  наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України.

Нагадаємо, за даними Запорізької ОВА, на території Запорізької АЕС перебувають близько 500 російських військових та працівників "Росатома".

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Дата публікації
Перегляди
228
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