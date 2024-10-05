Окупанти готують нові штурмові дії на Півдні: чим це загрожує — речник Сил оборони

За даними розвідки, ворог активно перекидає особовий склад на Оріхівський на Роботинський напрямки.

Російська окупаційна армія проводить підготовку до нових штурмових дій на Оріхівському і Роботинському напрямках у Запорізькій області, щоб взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на схід.

Про це свідчать дані розвідки, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

“Ворог перекидає туди особовий склад і за кілька днів, ймовірно, активізує нові штурми”, - зазначив він.

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Прорив українських позицій на цьому напрямку, за словами Волошина, загрожує тим, що ворог зможе взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України, де Сили оборони стримують наступ російської окупаційної армії на Донецьку область і південну частину Запорізької області.

Владислав Волошин додав, що упродовж минулої доби 4 жовтня у Запорізькій області ворог здійснив 300 обстрілів позицій українських бійців та 400 разів обстріляв населені пункти.

Нагадаємо, партизани знайшли склади окупантів у селі Вишнювате Запорізької області. Там росіяни ховають свої снаряди.

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