Окупанти готують нові війська для прориву оборони ЗСУ - ISW

До складу нових формувань увійдуть десантно-штурмові війська та розвідники.

Росія готує розвідувально-штурмові бригади, які будуть призначені для прориву оборониу українських позицій в районах Донбасу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на російське видання "Известия".

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"Ці бригади вже активно комплектуються. До їхнього складу увійдуть десантно-штурмові війська, призначені для прориву ешелонованої оборони, і розвідники, які будуть вести розвідку на тактичній глибині. У виданні зазначили, що кожна бригада отримає танки, легку броньовану техніку, артилерію та різні безпілотники", - йдеться у звіті.

Американські аналіки із посилання на "Известия" підкреслюють, що ці нові бригади покликані подолати заздалегідь підготовлені українські оборонні позиції, зокрема в районах Донбасу, де українські війська розширюють і обладнують укріплення.

Російський полковник Валерій Юр’єв, голова Російського союзу десантників, розповів виданню, що війна показала "необхідність мати спеціалізовані підрозділи для штурму укріпрайонів" і що "необхідні окремі штурмові частини і з'єднання".

"ISW повідомляв про тривалі російські військові реформи та створення нових загальновійськових формувань рівня армії та армійського корпусу. Залишається незрозумілим, як російський апарат формування збройних сил зможе набирати, навчати та укомплектовувати бригади чи формування корпусного рівня, враховуючи безліч питань мобілізації, з якими стикається російська армія в цей час", - зауважали аналітики.

Нагадаємо, керівник розвідки Кирило Буданов повідомив, що загарбник, щоб стримати ЗСУ, кидають в бій навіть несформовані бригади.

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