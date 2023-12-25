Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти готують новий наступ – військовий експерт назвав можливі терміни

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1410
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти готують новий наступ – військовий експерт назвав можливі терміни

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Російські загарбники 2024 року можуть піти у новий наступ.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що після президентських "виборів" у Росії в березні 2024 року, коли Володомир Путін знову очолить країну, відбудеться старт нової наступальної операції окупантів в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.   

"Я впевнений, що росіяни зупинятися не будуть. Перевибори Путіна, які пройдуть в березні, стануть стартом для нової хвилі мобілізації. Очевидно, що на літо росіяни готують наступальні операції. Про це також говорять західні аналітики. Зокрема, в матеріалі Bild вже розписані плани Росії на захоплення Харкова, міста Дніпра та розподіл України по річці Дніпро. Приблизно те саме прогнозують й деякі британські військові експерти", - зазначив він.

Михайло Жирохов також додав, що наразі про жодні наступальні операції українських Сил оборони не може йтися, адже поки що незрозуміла ситуація з військовою допомогою з боку США. 

Нагадаємо, генерал Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1410
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація