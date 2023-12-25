Окупанти готують новий наступ – військовий експерт назвав можливі терміни

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що після президентських "виборів" у Росії в березні 2024 року, коли Володомир Путін знову очолить країну, відбудеться старт нової наступальної операції окупантів в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Я впевнений, що росіяни зупинятися не будуть. Перевибори Путіна, які пройдуть в березні, стануть стартом для нової хвилі мобілізації. Очевидно, що на літо росіяни готують наступальні операції. Про це також говорять західні аналітики. Зокрема, в матеріалі Bild вже розписані плани Росії на захоплення Харкова, міста Дніпра та розподіл України по річці Дніпро. Приблизно те саме прогнозують й деякі британські військові експерти", - зазначив він.

Михайло Жирохов також додав, що наразі про жодні наступальні операції українських Сил оборони не може йтися, адже поки що незрозуміла ситуація з військовою допомогою з боку США.

Нагадаємо, генерал Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ.

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