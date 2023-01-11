Окупанти готують нову авіабазу в Бердянську і вже розмістили там 17 гелікоптерів: супутникове фото

Нова авіабаза ворога повинна змінити їхню базу в Чаплинці, до якої ЗСУ вже можуть діставати системами HIMARS.

Росіяни облаштовують нову авіабазу в аеропорту окупованого Бердянська і вже почали розташовувати там гелікоптери.

Про це повідомив OSINT-розслідувач Бенджамін Піттет, який опублікував відповідний супутниковий знімок.

На фото зафіксований аеропорт Бердянська, який загарбники облаштовують під базу. На території вже розташовані щонайменше 17 гелікоптерів ворога та різні фортифікаційні споруди. Зокрема, там риються траншеї, встановлюються маскувальні брезенти, а важка техніка будує для техніки укриття.

Розслідувач припускає, що росіяни там також зараз будують трубопровід, який міг би постачати паливо для їхніх вертольотів у майбутньому.

Фото: Planet Labs

Піттет гадає, що за задумом окупантів, створена в Бердянську нова авіабаза повинна змінити базу в Чаплинці на Херсонщині, до якої ЗСУ вже можуть діставати системами HIMARS.

"Перебуваючи на відстані понад 85 км від лінії фронту, місто Бердянськ розташоване поза зоною досяжності українських систем HIMARS. Це разом з іншими факторами, такими як близькість до Азовського моря, робить його ідеальним місцем для нової великої військової бази", – йдеться в матеріалі розслідувача.

Нагадаємо, за прогнозами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, в січні-лютому росіяни"відчайдушно спробують накопичитися" на Запоріжжі. В районі Мелітополя та Бердянська ворог розбудовує, посилює свій гарнізон, перекидає туди живу силу, техніку.

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що Мелітополь, а потім Бердянськ є найсприятливішими напрямками для контрнаступу ЗСУ. Експерт зазначив, що Бердянськ може стати базою для подальших атак на окупантів у Криму, на Кримський міст та Генічеськ.

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