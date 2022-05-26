Окупанти готують провокацію біля острова Зміїний з використанням захопленого українського катера - ОК "Південь"

Біля окупованого росіянами українського острова помітили броньований катер ВМС України, захоплений у Бердянську.
Поблизу острова Зміїний, який було окуповано на початку повномасштабного вторгнення Росії, виявлено один з малих броньованих артилерійських катерів ВМС Збройних Сил України, що був захоплений російськими окупантами в Бердянську.
Про це повідомили в пресслужбі об’єднаного командування “Південь”.
“Цілком імовірно, що ворог намагатиметься використати такий катер, ще й під українським прапором, в своїх провокаціях із обстрілом іноземних цивільних суден, а може й прибережних районів як України, так і інших держав чорноморського регіону”, - йдеться у повідомленні.
Українські військові також повідомили, що чисельність корабельного угруповання ворожих сил в Чорному морі майже не змінилося. Ворожі кораблі продовжують блокувати судноплавство і роботу портів. Загрози ракетних ударів та висадки десантів не втрачають своєї актуальності.
Нагадаємо, у Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети, дальність польоту яких становить 1400 км.
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