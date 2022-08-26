Окупанти готують провокацію, спричинивши аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації - "Енергоатом"

Російські військові завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС.

За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Це чергове підтвердження готовності росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації", - сказано у повідомленні.

"Енергоатом" вчергове закликає всю світову спільноту, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодара, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України.

Додамо, що ситуація із Запорізькою електростанцією, яку росіяни захопили ще на початку березня 2022 року, є небезпечною. Раніше в МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів".

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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