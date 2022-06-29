Окупанти готують серйозну провокацію на Запорізькій АЕС, аби під цим приводом приїхала інспекція МАГАТЕ

Провокаційні дії загарбників можуть загрожувати ядерній безпеці.

Російські загарбники готують серйозну провокацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Про небезпеку повідомляє "Енергоатом".

За інформацією компанії, окупанти збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. І для нібито її пошуку вони планують наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

"Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди", - йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання.

"Але найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів". Та ще й картинку для пропагандистських росЗМІ зробити – як росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує", - зазначає компанія.

Енергоатом наголосив, що будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вчергове заявив про необхідність візиту фахівців агенства на Запорізьку АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Нагадаємо, окупанти знову укріплюють окопи поруч із Запорізькою АЕС.

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