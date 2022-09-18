Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, утім, всі переправи – під вогневим контролем ЗСУ

Генеральний штаб повідомив, що окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині. Утім, всі переправи перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Про це розповів Петро Черник під час телемарафону.

"Направляти понтонні мости вони дійсно вміють. Це дуже зручна ціль, і вогняний контроль над цим буде. Але війна – це шлях обману. І хакерська операція, здійснена українцями, якраз і є підтвердженням цієї воєнної мудрості", - зазначив Черник.

За інформацією експерта, вночі через Дніпро росіяни дійсно можуть робити невеликі понтонні переправи, і якусь частину військ через них таки зуміти доправити.

"Плюс деякі категорії техніки мають таку якість, яка називається "самостійне плавання", тобто коли БТР може переплисти Дніпро. Наскільки для них це буде доцільно і результативна – дуже важко сказати. Але правий берез Дніпра – там загалом дуже складна воєнна ситуація., бо там степ", – сказав експерт.

Він додав, що українське командування має усвідомлювати, що просування колон ЗСУ по степу означає небезпеку.

"Наш солдат – безцінний. Ми не маємо права на «жуківщину» і кидати наші сили на противника, який ще доволі сильний", – додав Черник.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що на місці масових поховань людей у деокупованому Ізюмі розташовані 450 могил.

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