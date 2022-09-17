Окупанти готують шляхи відступу: в районі Каховської ГЕС загарбники затопили 9 вагонів для побудови переправи - Генштаб

Окупаційна влада проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів.

В той же час, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує "націоналізувати", тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 17 вересня.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

на Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

на Краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка.

на Авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них - Зелене Поле, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Залізничне, Чарівне, Степова Долина, Таврійське, Тернові Поди та Біла Криниця.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

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