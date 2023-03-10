Окупанти готують три "котли" для ЗСУ: де і чи зможуть досягти своїх цілей

Експерт впевнений, що два із трьох вказаних місць окупанти точно не оточать ЗСУ.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував чутки, які поширюються на просторах Інтернету, що окупанти готують три "котли" для ЗСУ.

Ймовірність такого розвитку сценарію він розповів для 24 каналу.

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Російські воєнкори сподіваються скористатися стягуванням українських військ до Бахмута, аби зробити три "котли":

у районі Сіверська ,

, у самому Бахмуті ,

, в Авдіївці.

Однак Світан впевнений, що Сіверськ та Авдіївку фактично неможливо взяти в оточення.

"Якщо це Сіверськ, то він зав'язаний на Білогорівку. Увесь цей плацдарм довкола Сіверська добре укріплений. Підійти неможливо, є певні підвищення, де розташована наша артилерія", – пояснив він.

Для його оточення окупантам спершу потрібно захопити Слов'янськ, вийти на Лиман з півдня й півночі, а лише тоді пробувати оточити Сіверськ. Він переконаний, що для цього у Росії немає достатньо ресурсів.

Щодо Авдіївки, то сама місцевість довкола міста виконує оборонні завдання, Росіяни тут били всі 9 років війни й почали атакувати одразу у перші дні повномасштабної війни, але гарнізон стоїть і не рухається.

"Поки росіяни не вийдуть на західний берег Карлівки, виконати завдання з оточення Авдіївки неможливо. А дійти до Карлівки... Вони йдуть вже 9 років, а швидкість просування – по кілометру на рік, не більше", – заявив військовий експерт.

Нагадаємо, за останньою інформацією Міноборони, ситуація у Бахмуті - загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону українських військ.

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