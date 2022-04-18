Окупанти готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними

Окупанти готують у Маріуполі маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними

Ворог обіцяє виплатити компенсацію за зруйноване житло в рублях.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти щодня обстрілюють Маріуполь. Ворог майже вщент зруйнував місто, втім, там все ще залишаються тисячі маріупольців, які чекають на порятунок.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що загарбники готують у Маріуполь маніпуляції, аби змусити місцевих співпрацювати з ними.

У повідомленні йдеться, що російська пропаганда почала поширювати інформацію, що влада РФ нібито почала виплачувати компенсацію за зруйноване житло в рублях, та почала публікувати відповідні фото.

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Щоправда, на світлинах - не більше 20 людей біля якогось приміщення з окупантською символікою. Невідповідність слів фактам пропаганда РФ виправдовує тим, що "вже просто робочий день завершився і люди розходяться".

До слова, у такий спосіб ворог намагається провести рублеву окупацію тимчасово загарбаних територій, щоб потім ізолювати населення за прикладом ОРДЛО.

"Не співпрацюйте з окупантами. Компенсацію виплачують лише тим, хто отримує фейкові документи від загарбників. Наступним кроком стане примусова відмова від громадянства України", - зазначили експерти.

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