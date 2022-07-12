Окупанти готують великий наступ на Донбасі: ексрадник очільника МВС Андрусів розповів деталі

За декілька тижнів на Донбасі розпочнеться потужний наступ, те, що зараз там відбувається, це – штурмові дії, це розвідка боєм, спроба російських військ десь покращити своє положення.

Про це розповів ексрадник Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, засновник волонтерського проєкту "Добробат" Віктор Андрусів у проєкті "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.ua.

"Я думаю, що через декілька тижнів розпочнеться потужний наступ, великий наступ і завданням цього наступу буде розрізати Сіверськ і Бахмут, і оточити ці міста. І думаю, що будуть деякі спроби прорватися під Слов’янськом. Вони будуть з’єднуватися (війська РФ - ред.) не з півдня на північ, вони будуть з’єднуватися між Сіверськом і Бахмутом, північ Слов'янська, Лиман, Райгородок і т.д. Це їхній такий стратегічний задум – розрізати нашу оборону, тобто створити таких два котла маленьких – Сіверськ і Бахмут. І потім рухатись далі. Це весь їхній задум", - зазначив він.

Однак Андрусів наголосив, що окупанти навряд зможуть реалізувати цей план, оскільки ЗСУ готові до борони та знають про їхні плани.

"Я відразу скажу, що станом на сьогодні я не бачу перспектив для реалізації цього задуму, тому що у нас там перебувають досить серйозні сили. І при цій артилерійській підтримці, яку ми нарешті маємо, на яку ми так довго чекали, я думаю, дуже небагато шансів, що їм це вдасться. Але однозначно бої будуть дуже жорстокі", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи може Росія почати третю фазу масштабного наступу і в який місяць.

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