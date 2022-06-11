Окупанти готують “живий щит” з маріупольців: радник мера Маріуполя розповів подробиці

Окупанти будують в Маріуполі "модульні будинки", а поруч - лінію оборони.

Російські окупаційні війська готують “живий щит” з маріупольців. Зокрема, містяни розповівли про початок фортіфікаційно-будівельних робіт в проміжку між ринком “Азовський” та будівлею колишнього супермаркету OBI.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Пізніше окупаційна влада почала обережні анонси в режимі відповіді на запитання, що це будівництво “модульних будинків для безхатніх маріупольців”. Ми перевірили всю цю інформацію: дійсно, окупаційна "влада" планує будівництво швидкомотуємих багатовкартирних будинків за технологією, схожаою за будівництвом торгівельних центрів. Власне - тимчасова металева будка на кшталт великою битовки. Однак, головне не це. В декільках сот метрах від будинків окупанти готують лінію оборону, включаючи окапування важкої техніки. Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, через загрозу холери у Маріуполі росіяни готують інфекційне відділення, яке очолить медик з Сибіру.

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