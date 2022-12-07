Окупанти готуються до контрнаступу в районі Куп'янська - Східне угруповання

Сергій Череватий зазначив, що ситуація у районі Куп'янська суттєво відрізняється від боїв поблизу Бахмута та Авдіївки.

Російські війська готуються до ймовірного контрнаступу на Куп'янському напрямку. Проте українські військові вважають, що окупанти не матимуть успіху.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Справді, росіяни на Луганському напрямку, елементом якого є Куп'янський напрямок, готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо, ми відслідковуємо їхні дії, і в принципі активно цьому протидіємо на всіх районах, де вони намагаються контратакувати", - зазначив речник.

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Череватий підкреслив, що ситуація у районі Куп'янська суттєво відрізняється від боїв поблизу Бахмута та Авдіївки. Він пояснив, що у Донецьку область окупанти стягнули важку техніку, авіацію та проводять декілька штурмів щодня. Водночас на Куп'янському напрямку російські війська лише готуються до ймовірних атак.

Нагадаємо, окупанти не шкодують людей і техніку, аби лише захопити Бахмут на Донеччині.

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