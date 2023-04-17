Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ і посилили артудари на півдні: мапа боїв від ISW

Водночас загарбники продовжують свої наземні атаки в Бахмуті та його околицях.

Російські війська готуються до можливого контрнаступу України та посилюють на півдні артилеристські обстріли, а також свої лінії оборони.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Луганщина та Харківщина

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Російські окупанти 16 квітня завдали обмежених наземних ударів на південь від Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної), Григорівки (9 км на південь від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Один з російських воєнкорів стверджував, що загарбники влаштували невдалі наземні атаки поблизу Торського (14 км на захід від Кремінної) та Невського (18 км на північний захід від Кремінної), а Сили оборони Україничастково відбили позиції біля Білогорівки.

Водночас чеченський лідер Рамзан Кадиров заявив, що спецназівці "Ахмат" протягом п'яти невизначених днів відбивали контратаки з боку ЗСУ біля Білогорівки, а потім "виходили з оточення".

За інформацією речника Східного угруповання військ України полковника Сергія Череватого станом на 16 квітня, російські окупанти найбільше використовують бронетехніку на напрямку Куп’янськ-Лиман. Він також сказав, що на цьому рубежі діють звичайні російські збройні сили, здебільшого мобілізовані.

Череватий поінформував, що українські захисники знищили три ворожі танки Т-72, БТР-80, БМП-2, броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-1 та літак Су-25.

За даними Міноборони Британії, що повітряно-десантні сили (ВДВ) Росії могли включити до операцій поблизу Кремінної термобаричну артилерію ТОС-1А.

Один із російських "воєнкорів" 15 квітня заявив, що на лінії Сватове-Кремінна діє формування "Каскад" БАРС (бойового армійського резерву Росії).

Мапа боїв від ISW

Бої на Донеччині (Бахмут)

Російські війська 16 квітня продовжували свої наземні атаки в Бахмуті та його околицях. За даними Генштабу ЗСУ, ворог атакував місто, однак українські війська відбили противника на захід від Бахмута біля Хромового (безпосередньо на захід) та Іванівського (6 км на захід).

Як поінформував Череватий, що Росія викидає на фронт штрафників, водночас звичайні сили обережніші. За словами російських воєнкорів станом на 15 квітня, загарбники просунулися у північній, центральній та південній частинах Бахмута, зокрема на південь від заводу АЗОМ у центрі міста.

Ще один російський воєнний блогер заявив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північний, західний і південний частинах Бахмуту. Інший воєнкор РФ намагався виправдати затримання захоплення Бахмута як навмисну операцію задля відволікання українських військ доти, допоки Україна збирається захищати місто.

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Цей самий воєнком також заявив, що українські захисники відійшли до трьох мікрорайонів на заході Бахмута. Геолокаційні кадри свідчать, що ворожа 132-а мотострілецька бригада (1-й армійський корпус) нещодавно діяла на південь від Бахмута поблизу Майорська.

Окупанти 16 квітня провели також наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. За даними генштабу ЗСУ, що Сили оборони України відбили наземні атаки ворога поблизу Авдіївки, Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки), Північного (5 км на захід від Авдіївки), Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

Один із воєнкорів РФ стверджував, що війська загарбників 15 квітня наступали біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Сіверного та Первомайського, а також атакували поблизу Новомихайлівки (10 км на південний захід від Донецька), Побєди (5 км на північний захід від Донецька) та в західній Мар’їнці. Колега цього воєнкора стверджував, що росіяни атакували Керамік (7 км на північ від Авдіївки) і Первомайське, а також просунулися вздовж траси H-20 Костянтинівка-Донецьк на схід від Авдіївки.

16 квітня окупанти не влаштовували жодних підтверджених або заявлених наземних атак на заході Донеччини. Геолокаційні кадри свідчать, що українські захисники у невстановлену дату досягли незначних успіхів на південний схід від Новосілки (36 км на північний схід від Гуляйполя).

Мапа боїв від ISW

Мапа боїв від ISW

Південь України

Російські війська16 квітня посилили артилерійські удари на півдні. За інформацією ОК "Південь", що противник посилив артилерійський вогонь на західному (правому) березі Херсонщини. Ворога також продовжують застосовувати керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі.

В ОК "Південь" зазначили, що загарбники відновили практику використання ЗРК С-300 для атак по українських наземних цілях у глибині тилу. Там також поінформували, що сили ворога завдали удару з С-300 по Баштанському району Миколаївщини з позицій на східному (лівому) березі.

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За даними Генштабу ЗСУ, що російські війська протягом доби завдали 25 ударів із С-300 по Запорізькій та Миколаївській областях, зауваживши, що ракети "земля-повітря" С-300 мають низьку точність. Окупанти 16 квітня додатково влаштували звичайний обстріл уздовж лінії фронту на півдні.

Того ж дня і російські, і українські джерела повідомили, що загарбники готуються до контрнаступальних дій ЗСУ на півдні. Легітимний мер Енергодара Дмитро Орлов інформував, що російські війська риють траншеї, мінують територію, евакуюють жителів міста та посилюють розкрадання приватного майна під час виїзду.

Російський воєнкор попередив, що Сили оборони України зосереджуються в населених пунктах на західному (правому) березі Дніпра на Херсонщині для можливої спроби переправитися через річку.

Як припустив завідувач кафедри ВМС УНУ Степан Яким'як, Чорноморський флот РФ може евакуюватися з окупованого Криму для підготуванни до можливого українського контрнаступу.

Мапа боїв від ISW

Мапа боїв від ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 17 квітня, ворог надалі зосереджує сили на наступах на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Зокрема, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Там за добу українські захисники відбили понад 60 атак противника.

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