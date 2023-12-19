Окупанти готуються до масштабних операцій: партизани в Криму розповіли про десятки цистерн із паливом

У Силах спротиву розповіли про спостереження "дивних подій останніми днями, які пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".

Російські окупанти готуються до нових масштабгних військових операцій у війні проти України, тому що на території тимчасово окупованого Криму заготовляють десятки цистерн із паливом для техніки.

Про це повідомляє Telegram-канал кримського руху спротиву "Атеш" та свідчать фото з місця розслідування.

Партизани в Криму виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим.

Кримські партизани виявили десятки цистерн із паливом для російських окупантів у Гвардійському Фото: t.me/atesh_ua

"Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива", - кажуть вони.

Кримські партизани виявили десятки цистерн із паливом для російських окупантів у Гвардійському Фото: t.me/atesh_ua

А на вокзалах міста Джанкоя, повідомляють партизани, вже від самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих.

"Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

За даними кримських партизанів, у Пушкіному вже немає скупчення техніки, яка раніше тут була зафіксована.

"Місцеві жителі повідомляють, що місце дислокації було тимчасовим, і техніку перекинули у невідомому напрямку. Швидше за все звичайне переміщення сил та засобів", - кажуть партизани.

Тим часом хакери зламали радіостанцію в окупованому Криму та запустили в ефір пісню "ГУР МО" українського виконавця Макса ТТ. Композиція лунала безперервно протягом півтори години.