Окупанти готуються до можливого наступу ЗСУ у двох областях – британська розвідка

Протягом останніх тижнів росіяни зміцнювали оборонні укріплення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, особливо між містами Василівка та Оріхів. Росія зберігає великі сили в цьому секторі.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

"Те, як Росія працювала над удосконаленням оборони, свідчить про те, що командири, швидше за все, стурбовані можливістю великих наступальних дій України у двох секторах: або на півночі Луганської області, або в Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Як пише британська розвідка, великий прорив Збройних сил України у Запорізькій області зруйнує "наземний міст" між територією РФ та окупованим Кримом, а просування українських військ у Луганській області ще більше підірве головну мету росіян – так зване "звільнення Донбасу". Військове керівництво РФ наразі має вирішити, куди з цих двох напрямків перекинути більше сили для оборони.

Ситуація на Луганщині

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що міста Кремінна, Сватове наразі є в приоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що після звільнення Кремінної на Луганщині для українських військових можуть відкритися відразу два напрямки.

Окупанти продовжують терор місцевого населення. Нещодавно стало відомо, що росіяни заблокували село Половинкине у Луганській області для проведення "фільтраційних заходів", причиною стали успішні влучання ЗСУ по позиціях росіян – місцеве населення звинувачують у допомозі українським військовим.

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