Окупанти готуються до наступу на Донбасі та продовжують блокувати "Азовсталь" - Генштаб

Окупанти готуються до наступу на Донбасі та продовжують блокувати "Азовсталь" - Генштаб

Російські війська не покидають спроб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також продовжуть з різної зброї завдавати ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня.

"На Словʼянському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів. На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут, здійснює поповнення запасів та перегрупування підрозділів.

На зазначеному напрямку переміщено до двох батальйонних тактичних груп. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки.

На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції “Новий Айдар”. В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, траса Лисичанськ-Бахмут, якою ще тиждень тому можна було відносно спокійно переміщатися, тепер стала дуже небезпечною для пересування. Водночас і Бахмут на Донеччині, куди насамперед вивозили людей, із кожним днем дедалі частіше атакують окупанти, переважно з повітря крилатими ракетами.

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