Окупанти готуються до наступу на одному з напрямків: деталі від ЗСУ

Російська окупаційна армія готується до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку після певного затишшя. До бойових дій долучається ворожа 25-а армія.

Про це заявив керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, загарбники почтупово починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку. У бій долучається 25-та загальновійськова армія РФ. Втім, вона має проблеми із тренуванням військовослужбовців, а також із забезпеченням техніки та особовим складом.

"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував (їх)", - пояснив офіцер.

На Лимано-Куп'янському напрямку зараз значно зросла кількість авіаційних ударів противника.

"Таким чином 21 раз він (ворог, - Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення", - сказав представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють, що ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове у Запорізькій області.

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