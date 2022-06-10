Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ і атакують з літаків та вертольотів: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ і атакують з літаків та вертольотів: Генштаб розповів про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти не припиняють обстрілів українських позицій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 10 червня.

На Слов’янському напрямку окупанти готуються до відновлення наступу на Слов’янськ. Ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії, щоб встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та створити умови для блокування українських підрозділів. Бої тривають. Противник здійснював обстріли із артилерії в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Устинівки, Тошківки, Золотого та Гірського.

На Бахмутському напрямку ворожа вогнева активність фіксувалася неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Тоненького, Невельського, Мар’їнки, Оріхова, Опитного та Новобахмутівки.

Ворог завдав авіаційних ударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки та вертольотів Ка-52 поблизу Новобахмутівки і Мі-8 у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, як окупанти намагаються поповнювати свої лави.

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