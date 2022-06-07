Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ і намагаються захопити Сєвєродонецьк — Генштаб

Окупанти готуються до наступу на Слов'янськ і намагаються захопити Сєвєродонецьк — Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 7 червня.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишають спроб встановити контроль над Сєверодонецьком.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 червня.

На Слов’янському напрямку ворог готує війська до наступу на Слов’янськ. Загарбники обстріляли райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілював підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіно.

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На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі Комишувахи. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного, українські захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

Через втрати особового складу та військової техніки росіяни активно використовують цивільну інфраструктуру та ремонтно-відновлювальну базу у Луганській та Донецькій областях.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того ворожі підрозділи, вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Раніше повідомлялося, що Росія ввечері 7 червня обстріляла житловий район Харкова, є жертви.

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