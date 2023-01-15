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Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Окупанти готуються до наступу на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські загарбники посилюють свої підрозділи та будують оборонні укріплення.

Ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною, армія Росії готується до наступу.   

Про це в ефірі "Еспресо" розповів керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін. 

"Активних дій ворог поки не вчиняє. Проте окупанти постійно обстрілюють наші позиції і бʼють по цивільній інфраструктурі. Найбільш уразливим містом в цій ситуації залишається Херсон" - зазначив він.

Полковник ЗСУ також розповів, що окупанти укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження.

"В цілому ворог продовжує готувати свої оборонні укріплення та мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу", - резюмував Єрін.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов зауважив, що, Росія не створює ударного напрямку на Запоріжжі, риття окопів та лінія оборони свідчать про перехід у глуху стійку оборону, окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що українські військові мають два потенційні напрямки для ударів – на Запоріжжі та Херсонщині.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1854
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