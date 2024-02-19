Окупанти готуються до наступу: в ISW назвали можливості ворога

Російські війська, ймовірно, прагнуть скористатися двома можливостями з нещодавнім початком своїх одночасних наступальних операцій – періодом до майбутньої весняної відлиги та динамікою надання допомоги Україні Заходом.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни ISW.

Україна наближається до весняного періоду, коли промерзла зимова земля відтає й ускладнює механізоване пересування по всьому фронту , тим самим уповільнюючи (але особливо не припиняючи повністю) наступальні операції вздовж лінії фронту.

"Деякі російські мілблогери вже повідомляють, що стан ґрунту на півдні України заважає українським силам перекинути нові резерви до Запорізької області для підсилення проти наступальних зусиль Росії, і ці умови також, ймовірно, уповільнять російський наступальний імпульс, оскільки йде потепління", - пишуть аналітики.

Як зазначає ISW, російські війська, ймовірно, намагаються забезпечити тактичне просування по всьому фронту, тоді як рельєф і погода загалом сприяють наступальним рухам, щоб виснажити українські сили, що обороняються, а також забезпечити сприятливі позиції для майбутніх операцій до того.

"Крім того, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що безпекова допомога з боку європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські поставки артилерійських боєприпасів, почне давати результати в середньостроковій перспективі, ймовірно, до осені 2024 року, і намагається скористатися цим і тиснути на українські війська на всій лінії фронту, тоді як Україна відчуває відносний (але, ймовірно, тимчасову) брак артилерії", - йдеться у повідомленні.

Проте в ISW зауважують, що можливе надання Україні більшої європейської допомоги у сфері безпеки не заповнить прогалину в критично важливому обладнанні, яку створило б повне припинення військової допомоги США, зокрема з передовими системами протиповітряної оборони, такими як ракети "земля-повітря" Patriot.

"Розширення європейської допомоги у сфері безпеки є необхідним, але недостатнім для того, щоб українські сили стабілізували фронт, не кажучи вже про те, щоб відновити ініціативу в областях, де російські війська чинять тиск", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти активізувалися по всій лінії фронту.

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