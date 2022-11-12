Окупанти готуються до оборони Мелітополя: будують фортифікації і кажуть, що "не здадуть" місто

Колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що жодної евакуації з міста не буде.

Російські війська готуються до оборони тимчасово захопленого Мелітополя на Запоріжжі і будують там фортифікаційні споруди, як це було довкола Херсона.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

На його думку, саме Мелітополь стане наступним містом, яке ЗСУ звільнять після Херсона.

Також читайте Що чекає на Путіна після звільнення півдня та Запоріжжя: політичний експерт розповів про долю диктатора

"Сьогодні весь день колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що евакуації ніякої не буде, Мелітополь ніхто здавати не буде і рашистам потрібен сухопутний шлях до Криму. Але всі такі балачки ми пам’ятаємо і про Херсон, і пам’ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю начебто нової України. Тож ніхто в рашистську пропаганду не вірить", – розповів Федоров.

Проте правдиву інформацію донести до жителів захоплених територій дуже важко, адже загарбники блокують телебачення, радіо, Інтернет та навіть соцмережі.

Міський голова також констатував, що Мелітополь в цілому став військовою базою російських окупантів.

"Буквально сьогодні ми отримуємо звістки від наших мешканців, що деякі військові частини, які виїхали з Херсонщини, зараз розміщуються в передмісті Мелітополя на узбережжі Лиману або навпаки зі східної сторони Мелітополя", – сказав Федоров.

"Рашисти намагатимуться утримати Мелітополь. На жаль, вони будують фортифікаційні споруди, як із південної частини, а це з Херсонщини, з Криму, так і безпосередньо зі сторони Запоріжжя", – додав він.

Задля цього загарбники використовують захоплені моторний завод та завод залізобетонних конструкцій, а також розбирають на плити всі меліоративні канали.

Мер наголосив, що російська армія готується обороняти Мелітополь, але "так само вони готувалися обороняти Херсон і Херсонську область".

Перспектива звільнення Мелітополя

На думку військового експерта Романа Світана, далі після Херсона ЗСУ можуть наступати по всій лінії Запоріжжя, аби вийти на узбережжя Азовського моря. Основний напрямок – це Оріхів та Василівка, Токмак та Мелітополь.

Водночас за оцінками експерта Михайла Самуся, після Херсона ЗСУ можуть вивільнити значні сили і скерувати їх на інші напрямки – Мелітополь, Маріуполь, Донбас, північну частину Луганщини.

Як повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, російське угруповання на лівому березі Дніпра фактично заблоковане та не може здійснювати якісь дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Запоріжжя, як це було раніше.

Зеленський про звільнення Херсона: Так буде в Генічеську, в Мелітополі, на Донбасі і в Криму

Читайте також: