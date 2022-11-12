Окупанти готуються до оборони Мелітополя: будують фортифікації і кажуть, що "не здадуть" місто

Колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що жодної евакуації з міста не буде.
Російські війська готуються до оборони тимчасово захопленого Мелітополя на Запоріжжі і будують там фортифікаційні споруди, як це було довкола Херсона.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".
На його думку, саме Мелітополь стане наступним містом, яке ЗСУ звільнять після Херсона.
"Сьогодні весь день колаборанти та окупанти один поперед одного розповідають, що евакуації ніякої не буде, Мелітополь ніхто здавати не буде і рашистам потрібен сухопутний шлях до Криму. Але всі такі балачки ми пам’ятаємо і про Херсон, і пам’ятаємо, як вони в Харкові намагалися зробити столицю начебто нової України. Тож ніхто в рашистську пропаганду не вірить", – розповів Федоров.
Проте правдиву інформацію донести до жителів захоплених територій дуже важко, адже загарбники блокують телебачення, радіо, Інтернет та навіть соцмережі.
Міський голова також констатував, що Мелітополь в цілому став військовою базою російських окупантів.
"Буквально сьогодні ми отримуємо звістки від наших мешканців, що деякі військові частини, які виїхали з Херсонщини, зараз розміщуються в передмісті Мелітополя на узбережжі Лиману або навпаки зі східної сторони Мелітополя", – сказав Федоров.
"Рашисти намагатимуться утримати Мелітополь. На жаль, вони будують фортифікаційні споруди, як із південної частини, а це з Херсонщини, з Криму, так і безпосередньо зі сторони Запоріжжя", – додав він.
Задля цього загарбники використовують захоплені моторний завод та завод залізобетонних конструкцій, а також розбирають на плити всі меліоративні канали.
Мер наголосив, що російська армія готується обороняти Мелітополь, але "так само вони готувалися обороняти Херсон і Херсонську область".
Перспектива звільнення Мелітополя
На думку військового експерта Романа Світана, далі після Херсона ЗСУ можуть наступати по всій лінії Запоріжжя, аби вийти на узбережжя Азовського моря. Основний напрямок – це Оріхів та Василівка, Токмак та Мелітополь.
Водночас за оцінками експерта Михайла Самуся, після Херсона ЗСУ можуть вивільнити значні сили і скерувати їх на інші напрямки – Мелітополь, Маріуполь, Донбас, північну частину Луганщини.
Як повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, російське угруповання на лівому березі Дніпра фактично заблоковане та не може здійснювати якісь дії в напрямку Миколаєва, Кривого Рогу та Запоріжжя, як це було раніше.
Читайте також: