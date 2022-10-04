Окупанти готуються до оборони на Луганщині: Гайдай просить місцевих виїжджати з області

Росіяни на Луганщині мінують дороги та мости, тому місцевому населенню слід виїхати з області для своєї безпеки

На Луганщині окупанти готуються до оборони: мінують територію, зокрема під‘їздні дороги, мости, адмінбудівлі та знакові споруди.

Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай.

"Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - каже Гайдай.

При цьому, за його словами, масової втечі серед рашистів поки немає.

Очільник Луганської ОВА зазначає, що зимувати люди зможуть лише у селах, адже централізоване опалення неможливо відновити швидко.

"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі.

Централізоване опалення неможливо відновити так швидко!" - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ продовжують просуватися на Луганщині. Вони вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході.

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