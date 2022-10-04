Окупанти готуються до оборони на Луганщині: Гайдай просить місцевих виїжджати з області

Росіяни на Луганщині мінують дороги та мости, тому місцевому населенню слід виїхати з області для своєї безпеки
На Луганщині окупанти готуються до оборони: мінують територію, зокрема під‘їздні дороги, мости, адмінбудівлі та знакові споруди.
Про це повідомив очільник області Сергій Гайдай.
"Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - каже Гайдай.
При цьому, за його словами, масової втечі серед рашистів поки немає.
Очільник Луганської ОВА зазначає, що зимувати люди зможуть лише у селах, адже централізоване опалення неможливо відновити швидко.
"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі.
Централізоване опалення неможливо відновити так швидко!" - наголосив Гайдай.
Нагадаємо, раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ продовжують просуватися на Луганщині. Вони вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході.
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