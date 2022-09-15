Окупанти готуються до оборони Сватового, Троїцького і Кремінної - Гайдай

Саме тому окупанти почали готуватися до оборони та стягувати війська до регіону. Армія Росії укріплює оборону на ділянці фронту Сватове - Троїцьке - Кремінна.

Про це керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі Еспресо.

За словами Гайдая, зараз противник відчуває брак живої сили для формування резервів.

"Ситуація для росіян погіршилась. Вже відправляти війська немає куди, бо Ізюм вони не контролюють. Вони розуміють, що наступним після Лиману буде, наймовірніше, Сватове - Троїцьке - Кремінна, туди стягують все і будують захисні споруди", - наголосив очільник Луганщини.

Тривають потужні бої у Харківській, Херсонській, Донецькій та Луганській області.

Нагадаємо, розпочалася 204 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ "насипали" окупантам на півдні та на Донеччині, а ворог перегруповується і рахує втрати. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 15 вересня.

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