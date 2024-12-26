Окупанти готуються до оборони в Криму: "АТЕШ" знайшли місця, де окопуються росіяни

Представники партизанського руху "АТЕШ" виявили нові укріплення та об'єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.

Про це вони повідомили у Telegram.

У ході операції було виявлено місця зберігання спеціальної техніки, озброєння, стрільбища та нові укріплення, які російські окупанти намагаються використовувати для зміцнення своїх позицій на узбережжі.

За інформацією партизанів, секретність позицій російських військових у Криму залишається слабкою, через що окупанти змушені постійно змінювати місцезнаходження своїх складів і техніки.

"Цю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України. Ймовірно, незабаром окупантам знову доведеться переїжджати", – йдеться в повідомленні.

АТЕШ (3 фото)

Нагадаємо, Україна завдала ударів по газовидобувних платформах біля Криму, де окупанти встановили системи спостереження. Ця операція планувалася не один день і її буде продовжено.

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