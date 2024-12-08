Окупанти готуються до оборони в Криму: партизани зафіксували створення нових позицій для стрілянини

Подібні укріплення активно створюються по всьому західному узбережжю Криму.

Під час розвідки набережної Євпаторії зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Окупанти посилюють контроль за територією, розміщуючи додаткові вогневі точки та спостережні пости.

Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Ці заходи спрямовані на придушення та виявлення партизанського руху, незважаючи на заяви окупантів про "повний контроль" ситуації на півострові", – йдеться в повідомленні.

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В "АТЕШ" додали, що незважаючи на всі зусилля окупантів, партизанський рух діє, зростає та продовжує передавати інформацію Силам оборони України, допомагаючи знищувати військові цілі загарбників.

Нагадаємо, українські морські дрони вдарили по цілях Російської Федерації в анексованому Криму. Внаслідок "бавовни" знищені системи спостереження на захоплених газових платформах на узбережжі.

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