Окупанти готуються до оборони важливого стратегічного міста на півдні

За даними розвідників, Росія, ймовірно, розгортає додаткові блокпости та копає нові траншеї.

Росіяни готуються до українського наступу на Токмак Запорізької області та посилюють оборону навкола міста.

Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

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"Токмак готується стати опорою другої магістральної лінії оборони Росії. Покращення оборони міста, ймовірно, вказує на стурбованість Росії щодо тактичного проникнення України на першу головну лінію оборони на півночі", - сказано у повідомленні.

За даними розвідників, Росія, ймовірно, розгортає додаткові блокпости, протитанкову оборону типу "їжак" і копає нові траншеї в районі, який утримує її 58-а загальновійськова армія.

Як повідомляли раніше в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ на півдні розширюють плацдарм для подальшого наступу.

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