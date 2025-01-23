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Окупанти готуються до штурму Часового Яру, використовуючи труби (відео)

Окупанти готуються до штурму Часового Яру, використовуючи труби (відео)

Часів Яр (серпень 2024 року) / Фото: Національна гвардія України

Ворог не залишає спроб взяти населений пункт.

Росіяни готуються до штурму Часового Яру. Так, ЗСУ фіксують активність противника в районі труб каналу Сіверський Донець.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

ЗСУ повідомили про активність ворога в районі труб каналу Сіверський Донець

ЗСУ повідомили про активність ворога в районі труб каналу Сіверський Донець

"Ворог використовував погодні умови – густий туман і обмежену видимість – для  прихованого переміщення через труби до колектора поблизу населеного пункту Калинівка, що неподалік Часового Яру", – зазначили у відомстві.

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Як повідомляється, за чотири дні січня було зафіксовано переміщення понад 100 окупантів. За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру. Зокрема:

  • 9 січня по місцю скупчення ворога було завдано авіаційного удару. Внаслідок цього противник зазнав втрат – ймовірно до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній;
  • 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько 5 годин.

Нагадаємо, біля Часового Яру на Донеччині ворог нищить усі села і під'їзні дороги довкола. Сапери 24-ї окремої механізованої бригади під вибухи ворожих снарядів намагаються розчистити сільську дорогу для проїзду від розкиданих боєприпасів, якими окупанти засівають усе довкола. Ця робота дає змогу проїхати як військовим, так і небагатьом цивільним, які ще залишаються поблизу міста.

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