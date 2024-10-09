Окупанти готуються до ударів ЗСУ по Кримському мосту: як РФ охороняє переправу

Для РФ переправа дуже важлива.
Агресорка Росія продовжують укріплювати оборону Кримського мосту. Окупанти намагаються захистити переправу від атак ЗСУ.
Про це розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Громадського радіо".
З його слів, зараз росіяни охороняють Кримський міст усіма наявними засобами. Зокрема, системами ППО, які щільно розташовані одна біля одної. Також російські військові використовувати авіацію, щоб захистити міст ще й з води.
"Охороняти міст авіацією значно дорожче та складніше, але вони це роблять", - пояснив Плетенчук.
Для росіян Кримський міст - це основна артерія зʼєднання з РФ, якщо дивитися на це з технічної точки зору, наголосив представник ВМС ЗСУ. Водночас є ще й ідеологічна частина є дуже важливою для росіян у війні.
"На таких об'єктах тримається режим Путіна. Тому вони його щільно охороняють, цей факт потрібно визнати", - заявив Дмитро Плетенчук.
Нагадаємо, раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що росіяни перевозять до Кримського мосту системи ППО. Йдеться також і про ракети С-300.
Читайте також:
- Буданов брав участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу: деталі від ГУР
- Росіяни вдаються до нової тактики на Донеччині: що змінилося
- Експерт назвав міста, на які піде армія РФ після Вугледара