Окупанти готуються до виборів на окупованих територіях: завозять людей з РФ

Окупанти розуміють, що люди на окупованих територіях не збираються голосувати за РФ.

Російські окупанти готуються до виборів на тимчасово окупованих територіях. Для цього військові РФ “набирають” людей в самій Росії.

Про це в ефірі єдиного телемарафона розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

“Розглядається декілька сценаріїв, в тому числі і підготовка до виборів, хоча можливо і сценарій перенесення також відпрацьовується. Для підготовки і проведення цих псевдовиборів йде рекрутинг громадян Російської Федерації з території самої РФ на окуповані українські території. Без росіян на окупованих територіях ці вибори рашисти провести не в змозі за жодних обставин”, - наголосив Андрій Юсов.

За його словами, місцеве населення тотально не підтримує окупантів. Вже сьогодні пропагандистська мета цих псевдовиборів підірвана, тому що ні для світу, ні для місцевого населення, ні з точки зору українського законодавства ця процедура не має жодного значення.

“Якщо говорити, скільки планують завезти під вибори, мова йде про тисячі. Окупанти тотально не довіряють місцевому українському населенню, і воно в переважній більшость абсолютно не бажає доєднуватись і брати участь у цій бутафорії. Тому спостерігачі, агітатори і керівники дільничних комісій - це завезені російські окупаційні гастарбайтери. З рекрутінгом цих людей так само є проблеми. Базовий інстинкт самозбереження багато в кого працює в Росії. Їхати на тимчасово окуповані території, де часто відбувається "бавовна", де з колаборантами. зрадниками і окупантами регулярно щось трапляється, у вікна щось залітає - не дуже добра рекламна кампанія, навіть попри фінансову нагороду, яку обіцяють”, - зазначив представник ГУР.

Водночас на окупованих територіях продовжується примусова паспортизація. Чергові дедлайни виставлені - забезпечити показники до так званих "виборів".

Нагадаємо, що літаки F-16, які Україна отримає від союзників, здатні вплинути на перебіг війни.

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