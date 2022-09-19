Окупанти готуються до відступу на Херсонщині та бояться втратити захоплену Донецьку область - ISW

На заході Херсонської області окупанти намагаються відступити на більш захищені позиції під час контрольованого відходу. Таким чином вони намагаються хаотичного відступу, що було характерним для падіння ворожої оборони під Харковом.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналтики наглошують, що декілька російських підрозділів впали на деяких ділянках ворожої лінії фронту, дозволивши ЗСУ просунутися вперед у Херсонській області.

"Українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжуватимуть блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ", зазначають аналітики.

Минулого тижня російське командування наказало "не відступати" підрозділам, що дислоковані на Донбасі. Вони вимагали утримувати свої позиції незалежно від розвитку ситуації. В ISW вважають, що такий наказ свідчить про те, що РФ не виключає швидкого контрнаступу ЗСУ в Донецькій області, а також не довірять бойовим можливостям своїх підрозділів на цьому напрямі.

Нагадаємо, розпочалась 208 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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