Окупанти готуються до відступу у Запорізькій області: аналітики пояснили, що там відбувається  

Активність російських військ поблизу Запорізької АЕС може вказувати на те, що ЗС РФ не можуть захистити важливі окуповані об'єкти.

Про це повідомляють американські аналітики з Інституту дослідження війни.

Зазначається, що російський президент Володимир Путін вирішив відвести війська з кількох ключових міст у регіоні та евакуювати своїх ставлеників.

Такий розвиток подій, можливо, є свідченням того, що російські сили не в змозі захищати критично важливі райони на тлі посилення ударів української артилерії, припускають військові дослідники.

Аналітики, що спираються на дані з відкритих джерел. За даними українських військових, російська окупаційна адміністрація у селі Бурчак проводить перепис та готує евакуацію. Така активність була після ударів ЗСУ по позиціях росіян у Мирному, Токмаку, Інженерному, Пологах, Ясному та Кінських Роздорах.

"Російські війська можуть відводити особовий склад із позицій, близьких до лінії фронту в Запорізькій області, щоб мінімізувати наслідки українських ударів по місцях зосередження російської живої сили та техніки", — зазначили експерти, додавши, що відведення військ з критично важливих позицій може свідчити про те, що російські сили не можуть захистити всю лінію фронту у Запорізькій області та обирають кращі райони.

Разом з тим, у ISW уточнили, що, можливо, у Москві вирішили провести ротацію угруповання у регіоні Запорізької області і, можливо, на ці позиції повернуться вже інші військовослужбовці.

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти відводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують до евакуації персонал "адміністрацій" населених пунктів регіону.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти почали тікати з Пологів до Маріуполя, вивозячи майно з медзакладів.

А в ніч проти 30 листопада у двох населених пунктах біля Мелітополя було знищено казарми російських військ.

Також відомо, що в Мелітополі колаборанти та самі російські війська шукають партизанів, оголосивши за них винагороду в розмірі 500 тисяч рублів.

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