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Окупанти готуються до здачі лівобережжя Херсонщини: експерт назвав причину

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Окупанти готуються до здачі лівобережжя Херсонщини: експерт назвав причину

Фото: Associated Press

Михайло Притула пояснив, що лівий берег - це логістичне пекло для російських загарбників.

Російські окупанти готуються до здачі територій на лівому березі Херсонської області.

Через погану логістику загарбникам важко утримувати лівобережжя Херсонщини.

Про це заявив полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула в ефірі "Апостроф TV".

"Російські війська відходять від Дніпра на лівому березі Херсонської області, залишаючи там менш цінних мобілізованих солдат. Це вказує на те, що вони готуються здати ту територію. Вони починають відходити, тому що утримувати ту частину окупованої території для них дуже важко, тому що там для них досить проблемна логістика. Щоб постачати їм зброю, боєприпаси та інше, їм треба це везти або з Криму, або з Маріуполя, а ці маршрути прострілюються ЗСУ. Це логістичний ад для них, тому вони будуть здавати цю територію", – пояснив військовий експерт.

Зазначимо, 11 листопада у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та на півночі окупованого Криму.

Нагадаємо, українські військові, які щодня дають відсіч російським окупантам на передовій, зараз потребують теплого одягу та засобів обігріву.

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Дата публікації
Перегляди
3736
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