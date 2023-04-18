Окупанти готуються до "жесту доброї волі" на Херсонщині: в ЗСУ назвали ознаки

Загарбники вже навіть запаслися цивільним одягом та спакували намародерене на півдні майно.

Російські війська готуються до чергового "жесту доброї волі" на захопленій частині Херсонщини, облаштовуючи там оборонні рубежі та мінуючи все узбережжя на лівому березі.

Про це керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Так, українські військові фіксують активну оборонну діяльність ворога на лівому березі Херсонщини.

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"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів – і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що противник намагається вкрити замінованими площами майже все узбережжя.

"Це, як вже кажуть херсонці на правому березі, народна прикмета – вони точно готуються до чергового "жесту". Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", – пояснила представниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що

Російські війська перегруповуються на півдні України. Загарбники побоюються контрнаступу ЗСУ та готуються оборонятися: будують укріплення та оборонні рубежі на Херсонщині та Запоріжжі.

Раніше також повідомлялося, що загарбники готують попередній план евакуації працівників "Росатому" із Запорізької АЕС в Енергодарі. Окрім того, окупанти вивозять з міста дітей у напрямку Криму, називаючи це "евакуацією".

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