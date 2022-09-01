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Окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників "Росатому" - розвідка

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Окупанти готуються евакуювати з території ЗАЕС співробітників "Росатому" - розвідка

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників.

На Запорізькій атомній електростанції проводиться підготовка до евакуації в Мелітополь співробітників "Росатому". Щоб уникнути паніки серед працівників станції підготовка проводиться приховано.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "Росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару.

Зі слів співробітників "Росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС Місії МАГАТЕ, частину персоналу не буде допущено на територію станції.

Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку.

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула 1 вересня на Запорізьку АЕС.

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