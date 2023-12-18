Окупанти готуються: Ігнат попередив про потужну небезпеку з Росії

У росіян достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня за різними напрямками.

Для обстрілів України російські загарбники накопичують різні типи ракети, зокрема і балістичні.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Ми розуміємо, що ворог накопичує певні засоби. Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо", - сказав речник.

З його слів, наразі ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555.

Також Ігнат наголосив, що росіяни мають достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків.

"Ну, і ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети, звичайно, ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА", - додав він.

За офіційними даними, які подає Головне управління розвідки України, у РФ залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, від початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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