Окупанти готуються наступати на Слов’янському напрямку і гатять по Донбасу з усього, що мають

Окупанти готуються наступати на Слов’янському напрямку і гатять по Донбасу з усього, що мають

Окупанти готуються відновити наступ на Слов’янському напрямку і продовжують обстрілювати населені пункти у Харківській області.

Так, від артилерійських ударів постраждали Велика Комишуваха та Довгеньке на Харківщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, на Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Зазначається, що ворог бив усім спектром озброєння, включно з авіацією. Ворожих обстрілів зазнали підрозділи Сил оборони та цивільні об’єкти уздовж лінії зіткнення. Окупанти також завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог продовжує готуватися до наступу на Лиманському напрямку. За підтримки авіації та артилерії росіяни вели штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, однак жодних успіхів не мали.

Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області.

Зазначимо, що найбільша активність ворога продовжує зосереджуватися на Донбасі. Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, обстановка суттєвих змін не зазнала.

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