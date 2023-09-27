Окупанти готуються обороняти пляжі Євпаторії від атаки ЗСУ (фото)

Українські підпільники на території тимчасово окупованого Криму виявили вогневі позиції на набережній в Євпаторії, поруч із місцевими пляжами.

Про це повідомив у середу, 27 вересня, у своєму Telegram-каналі партизанський рух “Атеш”, опублікувавши відповідні фото.

Повідомляється, що загалом там обладнано 4 вогневі позиції.

“Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то хай...” - йдеться у підписі до опублікованих фото.

Вогнева позиція біля пляжу у тимчасово окупованій Євпаторії / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Місце розташування вогневих позицій росіян з прив'язкою до карти / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Раніше, ще у грудні 2022 року, на території тимчасово окупованого Криму російські загарбники, готуючись до наступу ЗСУ, почали окопуватися на пляжах.

Нагадаємо, російська армія на півночі Криму, а саме в районі Армянська, Медведівки і Джанкоя, вибудувала серйозні лінії оборони.

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